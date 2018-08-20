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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Андрей Родкин: Путин чудит, и это очень плохо Визит на свадьбу к практически незнакомому иностранному политику гораздо ниже рангом – это очевидный абсурд со всех точек зрения. Кроме одной: Путин "поймал на слове" пару месяцев назад смело пошутившую с приглашением австрийскую даму – и заявился. И всех шокировал. Он раскрепощенный, популярный, модный. Иные сторонники президента гордо кричат, что он снова всех уделал. Вы серьезно? 
20.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
20.08.2018 10:59 Мск (12:59 Екб)
армия и ВПК | В России
Мантуров: Россия не будет строить вертолетоносцы "в чистом понимании этого слова"
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Денис Мантуров, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

В России не будут создаваться собственные вертолетоносцы "в чистом понимании этого слова", заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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По его словам, строительство авианосца для ВМФ обсуждается, передает "Интерфакс".

При этом в мае глава ОСК Алексей Рахманов подтверждал планы на постройку вертолетоносцев.

Напомним, в феврале сообщалось, что в России разработали проект нового авианосца для ВМФ. Новая разработка включает в себя не только сам авианосец - это будет целый комплекс с авиакрылом и системой базирования.

По словам инженеров, новая конструкция позволит значительно увеличить возможности по взлетному весу авиации на корабле. Не исключается такой вариант, что на авианосце будут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.

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20.08.2018 10:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб

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Мантуров: Россия не будет строить вертолетоносцы "в чистом понимании этого слова"
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