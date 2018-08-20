Мантуров: Россия не будет строить вертолетоносцы "в чистом понимании этого слова"

В России не будут создаваться собственные вертолетоносцы "в чистом понимании этого слова", заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, строительство авианосца для ВМФ обсуждается, передает "Интерфакс".

При этом в мае глава ОСК Алексей Рахманов подтверждал планы на постройку вертолетоносцев.

Напомним, в феврале сообщалось, что в России разработали проект нового авианосца для ВМФ. Новая разработка включает в себя не только сам авианосец - это будет целый комплекс с авиакрылом и системой базирования.

По словам инженеров, новая конструкция позволит значительно увеличить возможности по взлетному весу авиации на корабле. Не исключается такой вариант, что на авианосце будут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.