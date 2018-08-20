Глава РМК отмечен Кубком за вклад в развитие профессионального бокса

Председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин награжден Кубком Эдмунда Липинского за вклад в развитие профессионального бокса. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании РМК.

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В 2018 году Игорь Алтушкин открыл в Екатеринбурге первую в России Академию единоборств РМК. На этой площадке проходят турниры с молодыми уральскими звездами бокса и MMA из RCC Boxing Promotions.

Промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions также основал Алтушкин еще 2016 году. Там выступает более 70 профессионалов бокса и смешанных единоборств в различных весовых категориях из России и других стран.

Почетную награду главе РМК вручил председатель Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов в Екатеринбурге 19 августа на турнире в честь празднования 295-летия уральской столицы.