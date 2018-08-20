75 газомоторных автобусов и 10 тысяч деревьев. В Челябинске до 2020 года проведут серию мероприятий по улучшению экологической обстановки

В Челябинске проведут комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки города с целью качественной организации саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росконгресса.

Как рассказал губернатор Борис Дубровский, разработан проект дорожной карты, направленный на улучшение состояния окружающей среды, качества атмосферного воздуха, озеленение и благоустройство территорий Челябинска.

В частности, природоохранные мероприятия пройдут на промышленных предприятиях с целью снижения выбросов. Для города приобретут 75 газомоторных автобусов, будет рекультивирована челябинская городская свалка, очистят русло реки Миасс, высадят 10 тысяч деревьев. Также запланировано строительство набережной и реконструкция коллектора реки Игуменка. На челябинских предприятиях "Мечела" проведут независимый экологический аудит.

"Реализация намеченного плана работ позволит в значительной степени улучшить ситуацию с экологией в мегаполисе. Считаю проработку этого вопроса важным перед проведением и обеспечением председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году", — подчеркнул Борис Дубровский.