Ночью произошло нападение на горсовет Харькова, убит полицейский

Ночью неизвестный ворвался в здание горсовета Харькова, ранив охранника и застрелив патрульного полицейского, сообщает пресс-служба нацполиции в Харьковской области.

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Перед тем как ворваться в здание горсовета, нападающий сделал около десяти выстрелов в дверь и ранил охранника, передает "Харьков.Live". По данным полиции, полицейский скончался в больнице от огнестрельного ранения. Нападавший был застрелен на улице.

Как написал в Facebook депутат Верховной рады Антон Геращенко, при нем было обнаружено два пистолета. Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй - "Байкал", также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов.

Мотивы нападения пока не установлены, разрабатываются несколько версий.