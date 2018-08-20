В Дагестане столкнулись пять машин: есть пострадавшие

В Дагестане произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Столкновение пяти машин, одна из которых - газель, произошло в районе населенного пункта Ачи-су Карабудахкентского района на автодороге республиканского значения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, которые доставлены в Центральную городскую больницу города Избербаш. Возгорания на месте происшествия нет", - говорится в сообщении ведомства.

В ДТП, по предварительным данным, пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей, отмечает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в медучреждении.