СКР возбудил дело по факту поджога автомобиля иркутского мэра

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога автомобиля главы города Шелехов (Иркутская область).

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, ранним утром 18 августа у подъезда одного из домов 4-го квартала произошло возгорание автомобиля "Инфинити", принадлежавшего главе города. В результате пожара никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога). Назначено проведение экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Напомним, глава города Сергей Липин связывает ЧП со своей профессиональной деятельностью.