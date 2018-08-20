В Курганской области в поле по вине пьяного водителя внедорожника погиб пассажир

Пьяный 28-летний водитель за рулем внедорожника устроил аварию на полевой дороге, в которой погиб человек.

ДТП произошло в Шумихинском районе 19 августа около 1.20 в 6 километрах от села Благовещенское, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель на TOYOTA Land Cruiser не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате происшествия пассажир автомобиля - 37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сам водитель в аварии не пострадал. Было установлено, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.