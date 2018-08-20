Средний чек россиян в магазинах снизился до минимума за два года

Средний чек жителей России за одно посещение магазина в июле снизился по сравнению с прошлым месяцем на 3,3% и составил 496 рублей, следует из данных исследования холдинга "Ромир".

По данным экспертов, таким маленьким средний чек не был уже более двух лет.

Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвертый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей.

Сильнее всего чек снизился в Южном федеральном округе - на 7,6%, до 423 рублей. Больше всего средний чек в июле вырос в Северо-Кавказском округе - более чем на 15%, до 681 рубля. На Урале он уменьшился на 1,8% (до 436 рублей).

Ранее опрос показал, что вслед за увеличением НДС 80% крупных российских компаний поднимут цены на свои товары. В исследовании принимали участие 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса.