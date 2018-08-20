Свердловские судебные приставы с начала года арестовали около тысячи автомобилей должников

В 2018 году судебными приставами Свердловской области было арестовано 947 транспортных средств, принадлежащих должникам.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УФССП, автомобиль является одним из наиболее ликвидных видов имущества, арест и изъятие в значительной мере стимулирует должников к погашению задолженности. Однако не каждый захочет добровольно предоставить его судебному приставу-исполнителю, поэтому транспортные средства скрываются.

Так, отделом организации работы по розыску должников и их имущества УФССП России по Свердловской области с начала 2018 года было разыскано и арестовано 57 единиц автотранспорта. Из арестованных в этом году 947 транспортных средств, принадлежащих должникам, реализованы автомобили на сумму 14,5 млн руб.

Все вырученные денежные средства перечислены взыскателям. На ответственное хранение переданы автомобили на сумму 75 млн руб.