Рособоронэкспорт в 2018 году поставил за рубеж продукцию на сумму свыше $7 млрд. Об этом заявил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РОЭ.

"Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд. долларов США. Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд. долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 млрд. долларов. В него вошли шесть новых стран – наших партнеров", - говорится в сообщении.

По словам Михеева, Рособоронэкспорт планирует нарастить экспортный потенциал компании в ходе военно-технического форума "Армия-2018". На нем в том числе будет представлен и ряд новинок. В целом на своем стенде Рособоронэкспорт презентует более 350 образцов вооружения и военной техники.