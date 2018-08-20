Россия снизила цену на С-400 для Индии, но "не в ущерб себе"

Россия пошла на уступки при определении окончательной цены на зенитные ракетные системы С-400 для Индии.

Ранее стало известно, что сумма контракта составит 5,93 млрд долларов. Официально о заключении сделки может быть объявлено в октябре этого года во время встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии.

Как сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, "Индия для нас партнер стратегический, поэтому мы учитывали пожелания".

Шугаев также подчеркнул, что это сделано "не в ущерб себе".

Ранее стало известно, что Россия и Индия могут в обход санкций США согласовать сделку по поставке "Триумфа".