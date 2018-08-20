В Зауралье 18-летнего парня зажало в автомобиле между двумя фурами, молодой человек погиб

Днем 17 августа в аварии на трассе "Иртыш" в Щучанском районе погиб 18-летний пассажир ГАЗа.

На 108 км автодороги 58-летний Тюменский водитель на МАЗе уснул за рулем и врезался в стоящий ГАЗ, за рулем которого находился 25-летний водитель, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

От удара ГАЗ отскочил на стоящую фуру "SCANIA" под управлением 48-летнего жителя Республики Марий Эл. В результате происшествия пассажир автомобиля ГАЗ от полученных травм скончался на месте аварии. Травмы получили также водители автомобилей ГАЗ и МАЗ.