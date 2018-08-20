В Екатеринбурге дело "РПЦ и трех колледжей" начнут рассматривать в октябре

Арбитражный суд Свердловской области назначил дату рассмотрения новой апелляционной жалобы от Екатеринбургской епархии с просьбой передать ей три здания колледжей в городе. Речь идет о помещениях на ул. Декабристов, 58 и 83 и на проспекте Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что это уже третий раз, когда РПЦ пытается отвоевать здания у министерства по управлению имуществом Свердловской области (МУГИСО). Следующее заседание - 9 октября.

Напомним, что 29 июня суд отказал в удовлетворении иска Екатеринбургской епархии к МУГИСО в передаче церкви трех зданий в центре города.

Суть спора в том, что, по мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. Теперь РПЦ намерена их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Стоит отметить, что пару месяцев назад администрация города подарила РПЦ четыре здания в Шарташском лесопарке.