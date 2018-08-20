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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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Новости
20.08.2018 10:01 Мск (12:01 Екб)
религия | Свердловская область
В Екатеринбурге дело "РПЦ и трех колледжей" начнут рассматривать в октябре
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проспект Ленина, 13 (2017) | Фото: http://mapio.net/

Арбитражный суд Свердловской области назначил дату рассмотрения новой апелляционной жалобы от Екатеринбургской епархии с просьбой передать ей три здания колледжей в городе. Речь идет о помещениях на ул. Декабристов, 58 и 83 и на проспекте Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что это уже третий раз, когда РПЦ пытается отвоевать здания у министерства по управлению имуществом Свердловской области (МУГИСО). Следующее заседание - 9 октября.

Напомним, что 29 июня суд отказал в удовлетворении иска Екатеринбургской епархии к МУГИСО в передаче церкви трех зданий в центре города.

Суть спора в том, что, по мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. Теперь РПЦ намерена их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Стоит отметить, что пару месяцев назад администрация города подарила РПЦ четыре здания в Шарташском лесопарке.

Другие новости по темам: Екатеринбургская епархия, колледж, апелляционная жалоба
20.08.2018 10:01 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:01 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 14:15 Мск
Не опять, а снова. РПЦ в очередной раз требует передать ей три здания колледжей

Ранее 29.06.2018 14:48 Мск
Екатеринбургская епархия проиграла суд - колледжи не передадут церкви

Ранее 29.06.2018 07:59 Мск
Верховный суд РФ отказался участвовать в споре МУГИСО и екатеринбургской епархии по делу о передаче трех колледжей

Ранее 08.06.2018 14:10 Мск
Епархия решила отбирать здания колледжей в Екатеринбурге с помощью дореволюционных фото

Ранее 15.05.2018 14:50 Мск
Дубль два. В Екатеринбурге стартовал пересмотр дела "РПЦ и три колледжа"

Ранее 07.05.2018 13:47 Мск
МУГИСО направило жалобу в Верховный суд по делу "РПЦ и трех колледжей" в Екатеринбурге








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В Екатеринбурге дело "РПЦ и трех колледжей" начнут рассматривать в октябре
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