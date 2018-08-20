21 августа в домах в центре Кургана не будет холодной воды

В нескольких домах в центре Кургана 21 августа не будет холодной воды.

Специалисты будут менять запорную арматуру в доме №140 на улице Максима Горького, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Холодной воды не будет с 9.00 до 21.00 по следующим адресам :

- ул.Максима Горького, 132кБ, 132кА, 138, 140, 148, 149, 150, 151

- ул.Пролетарская, 20, 20к1

- Теплопункт по ул.Максима Горького, 140.