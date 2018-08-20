"В Чернушке изъятых из семьи детей отдали не родственникам, а опекунам на платной основе". В городе прошел пикет РВС

В Чернушке прошел антиювенальный пикет, посвященный протесту против изъятия из семей детей "по западному образцу". Поводом для акции стали обращения жителей этого прикамского города, которые попросили активистов "Родительского всероссийского сопротивления" (РВС) помочь защитить права их семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе движения.

Акция прошла 18 августа. Координатор пермского отделения РВС Алексей Мазуров рассказал, что общественники сейчас ведут два дела в Чернушке. В одном из них социальные службы, ограничив родителей в правах, сначала не дали бабушке с дедушкой оформить опеку над внучками, передав их на платной основе на воспитание посторонним людям. Затем старших родных заставляли перед каждой встречей с детьми обследоваться у психиатра, нарколога и дерматолога, добавил общественник.

При этом заявление о свидании рассматривается месяц, после чего чиновники ищут поводы для отказа. Активисты РВС считают, что можно было обойтись и без каких-либо ограничений, если бы "социальные службы реально помогали семьям, а не выявляли, отбирали и распределяли детей по опекунам".

В пикете участвовали 10 человек. По словам организатора мероприятия, активиста РВС Сергея Вилисова, все участники акции приехали из Перми. Местных сторонников движения задействовали не стали, опасаясь возможной мести со стороны ювенальных служб.