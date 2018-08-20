Пермские энергетики провели учения по отработке действий в условиях чрезвычайной ситуации

В филиале ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" прошли командно-штабные учения по отработке действий в условиях чрезвычайной ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

Главной целью учений является проверка готовности персонала к ликвидации нарушений в работе распределительного сетевого комплекса в период сложных зимних погодных условий.

Так, по легенде учений, из-за резкого ухудшения погодных условий - шквалистого ветра и осадков в виде мокрого снега и налипания его на провода - в Пермском крае произошли массовые отключения электроэнергии. Всего, по условиям, без электричества осталось около 60 населенных пунктов, в которых проживает более 24 тыс. жителей, 79 социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, в том числе котельные, объекты водоснабжения и водоотведения. Суммарная отключенная нагрузка составила более 10 МВт. После получения данных о массовых отключениях в "Пермэнерго" был введен особый режим работы, созван штаб для ликвидации последствий природной стихии.

В рамках тренировки энергетики отработали навыки действий по обеспечению скорейшего восстановления электроснабжения обесточенных потребителей, быстрой дислокации сил и средств, порядок взаимодействия с МЧС, Едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) районов, органами местного самоуправления. Всего в ликвидации последствий условных массовых отключений было задействовано 53 бригад в составе 223 человек, 73 единицы техники и спецтехники, 16 резервных источников электроснабжения. При этом в ходе учений было предусмотрено выполнение реальных действий по сбору и выдвижению бригад, подготовке РИСЭ и т.д.

"Проведение подобных учений позволяет проверить готовность энергетиков к ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработать практические навыки. В экстремальных условиях это может стать решающим фактором для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей", - отмечают в компании.

Напомним, прошлой зимой в центральных регионах РФ несколько тысяч людей на несколько дней остались без электричества.