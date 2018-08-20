Пьяная жительница Зауралья 26 раз вонзила нож в своего сожителя

В Сафакулево вынесли приговор местной жительнице, которая расправилась со своим сожителем.

Инцидент произошел ночью 15 марта этого года - в ходе распития спиртного злоумышленница поссорилась с мужчиной, взяла на кухне нож и не менее 26 раз ударила пострадавшего, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Оставив сожителя лежать на полу в кухне, она легла спать. Мужчина же умер от полученных ранений, его тело на утро после убийства нашел брат.

Женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.