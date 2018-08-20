В Нижнем Тагиле на митинг против пенсионной "реформы" пришли 300 человек

18 августа в Нижнем Тагиле на протестную акцию против повышения пенсионного возраста вышли около 300 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в местном отделении партии КПРФ, которое являлось организатором мероприятия. Выступающие требовали отменить пенсионную "реформу", а также повышение НДС и цен бензин.

Митинг состоялся в 11.00 у "Кургана памяти" на улице Володарского. Модератором мероприятия выступил секретарь Дзержинского первичного отделения КПРФ Анатолий Марченков. В местом отделении коммунистической партии отметили, что акция прошла без происшествий, в спокойном режиме.

Напомним, что в этот же день, 18 августа, прошли митинги в Екатеринбурге и в Сысерти.