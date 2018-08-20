В Перми на годовщину Курской битвы приостановят движение трамваев

23 августа в Перми состоится церемония возложения цветов в честь 75-й годовщины со дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Курской битве. По информации городского департамента дорог и транспорта, на время церемонии будет приостановлено движение трамваев по ул. Сибирская, передает корреспондент Накануне.RU

Ограничение будет недолгим - с 12.15 до 12.30 и коснется трамваев, следующих по маршруту №6, №8 и №10.

Так, движение временно не будет осуществляться в обоих направлениях на расстоянии 80 метров от остановочного пункта "Площадь Ветеранов".