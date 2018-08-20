В Твери из-за короткого замыкания горел торговый центр

В торговом центре в Твери произошел пожар.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Можайского поступил рано утром в понедельник. На место выехали отделения пожарно-спасательной части.

Известно, что возгорание возникло на пустующей площадке в торговом центре. Ранее там был расположен магазин "Тележка".

"На данный момент возгорание на площади 250 кв. м локализовано. Общая площадь торгового центра – 1 тыс. 500 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки", - уточнили в ведомстве.