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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
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Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
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Сотрудники РКК "Энергия" попались на меченых купюрах
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РКК Энергия (2018) | Фото:dni24.com

Двух сотрудников РКК "Энергия" задержали после того, как гендиректор одной из фирм, собиравшихся сотрудничать с корпорацией, пожаловался на вымогательство.
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Как пишет "Комерсант", руководитель рассказал, что топ-менеджеры корпорации требуют у него откат за выполнение строительных работ.

Помеченные купюры в рамках оперативного эксперимента были переданы сотрудникам корпорации, после чего их задержали.

Напомним, накануне СКР сообщил о задержании заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Задержанные пошли на сотрудничество со следствием, пояснив, что часть полученной суммы передали непосредственному начальнику. Помеченные купюры - более 400 тысяч рублей - были обнаружены в личном сейфе Белобородова во время обысков 17 августа. 20 августа суд определит меру пресечения в отношении троих задержанных.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Следственный комитет также расследует уголовное дело в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. В июле он подал заявление об отставке. Позже Лемешевский был задержан, а вместе с ним - и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.

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20.08.2018 09:27 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:27 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.08.2018 13:31 Мск
СКР: Задержан замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных

Ранее 19.08.2018 12:22 Мск
СМИ: Сотрудников РКК "Энергия" заподозрили в получении взяток








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Сотрудники РКК "Энергия" попались на меченых купюрах
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