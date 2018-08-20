Сотрудники РКК "Энергия" попались на меченых купюрах

Двух сотрудников РКК "Энергия" задержали после того, как гендиректор одной из фирм, собиравшихся сотрудничать с корпорацией, пожаловался на вымогательство.

Как пишет "Комерсант", руководитель рассказал, что топ-менеджеры корпорации требуют у него откат за выполнение строительных работ.

Помеченные купюры в рамках оперативного эксперимента были переданы сотрудникам корпорации, после чего их задержали.

Напомним, накануне СКР сообщил о задержании заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Задержанные пошли на сотрудничество со следствием, пояснив, что часть полученной суммы передали непосредственному начальнику. Помеченные купюры - более 400 тысяч рублей - были обнаружены в личном сейфе Белобородова во время обысков 17 августа. 20 августа суд определит меру пресечения в отношении троих задержанных.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Следственный комитет также расследует уголовное дело в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. В июле он подал заявление об отставке. Позже Лемешевский был задержан, а вместе с ним - и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.