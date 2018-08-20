В Екатеринбурге в 16-й раз отметят День народов Среднего Урала

в этот день
20.08.18
11:18
В Екб.13:18
YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
Эксперты: Цены на еду будут расти быстрее инфляции
Главное
Мантуров объявил об отказе от вертолетоносцев

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 167

В Екатеринбурге в 16-й раз отметят День народов Среднего Урала
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

день народов среднего урала (2014) | Фото: Накануне.RU

День народов Среднего Урала пройдет в Екатеринбурге 2 сентября – в первое воскресенье месяца. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, он будет отмечаться в 16-й раз.

Учрежденный в 2002 году указом губернатора Свердловской области праздник вновь соберет представителей национально-культурных обществ и автономий, жителей и гостей Екатеринбурга и области. Центральной площадкой мероприятия станет парк семейного отдыха "Таганская слобода" в Екатеринбурге. Традиционно там разместится несколько десятков национальных подворий, которые позволят гостям ближе познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала. Здесь же будут работать ремесленные мастерские, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Само празднование будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов.

Мероприятия, приуроченные ко Дню народов Среднего Урала, также пройдут во многих муниципальных образованиях Свердловской области, на территории которой проживают более 160 народов.

Другие новости по темам: День народов Среднего Урала, праздник, Екатеринбург
20.08.2018 09:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:10 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Екатеринбурге в 16-й раз отметят День народов Среднего Урала
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+