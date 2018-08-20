В Екатеринбурге в 16-й раз отметят День народов Среднего Урала

День народов Среднего Урала пройдет в Екатеринбурге 2 сентября – в первое воскресенье месяца. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, он будет отмечаться в 16-й раз.

Учрежденный в 2002 году указом губернатора Свердловской области праздник вновь соберет представителей национально-культурных обществ и автономий, жителей и гостей Екатеринбурга и области. Центральной площадкой мероприятия станет парк семейного отдыха "Таганская слобода" в Екатеринбурге. Традиционно там разместится несколько десятков национальных подворий, которые позволят гостям ближе познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала. Здесь же будут работать ремесленные мастерские, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Само празднование будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов.

Мероприятия, приуроченные ко Дню народов Среднего Урала, также пройдут во многих муниципальных образованиях Свердловской области, на территории которой проживают более 160 народов.