Нарушения устранены. Школы Екатеринбурга готовы к новому учебному году

Прокуратура совместно с представителями Общественной палаты Свердловской области провела проверку в школах Верх-Исетского района Екатеринбурга, чтобы оценить степень готовности к новому учебному году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, все выявленные ранее нарушения устранены.

В апреле 2018 года в ряде школ Верх-Исетского района протекала крыша, а также были разрушены ступеньки на входе, поврежден асфальт, лестницы и скамейки стадионов. По результатам надзорных мероприятий в адрес департамента образования прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

На данный момент все нарушения устранены. В частности, произведен ремонт кровли школ №63 и №121, отремонтирована входная группа в здании школы №48, а также в школе №171 восстановили асфальтное покрытие.

Отметим, что на подготовку образовательных учреждений власти выделили из областного бюджета около 2 млрд руб. В новом учебном году школьников примут в том числе и несколько новых учреждений в Свердловской области. Так, свои двери откроет школа в Кировграде на 1,2 тыс. мест. Кроме того, в образовательную систему будут включены новый пристрой к школе №1 в Алапаевске и структурное подразделение гимназии №39 в Екатеринбурге. Планируется, что школы постепенно перейдут на односменный режим за счет реконструкции и строительства новых зданий.