В Анкаре обстреляли здание американского посольства

Неизвестные обстреляли здание американского посольства в Анкаре, сообщает CNN Turk.

Огонь по дипмиссии открыли из легкового автомобиля около 5 часов утра, пули попали по будке охраны, передает РИА Новости.

В результате нападения никто не пострадал, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Турцией и США.

Этому предшествовали неудачные переговоры о судьбе задержанного в республике американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в связях с террористами.

Вашингтон ввел санкции в отношении главы Минюста и министра внутренних дел Турции, обосновав это тем, что они якобы играли "ведущую роль в задержании и аресте" церковнослужителя. Комментируя данную ситуацию, президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Штаты могут потерять союзника в лице Анкары.

Вскоре после этого он объявил о возможном запрете на ввоз американской электроники. Также Турция повышает тарифы на ряд товаров, произведенных в США.