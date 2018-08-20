УВЗ представил планы производства новейшего оборудования для мусоросортировочных комплексов в Нижнем Тагиле

Представители АО "Центральный научно-исследовательский институт "Бурвестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") выступили с предложением о поставке оборудования для автоматизированного мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Об этом стало известно на совещании в мэрии, на котором обсуждался ход реализации мероприятий в рамках концессионного соглашения в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

Данная компания включена в федеральный проект по переходу на отечественное оборудование предприятий, которые специализируются на переработке и утилизации отходов. В данный момент "Буревестник" совместно с Минпромторгом РФ вдет переговоры о реализации пилотных проектов по размещению аналогичных комплексов в нескольких регионах РФ.

Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев отметил, что муниципалитет готов рассмотреть любые экономически выгодные предложения и выразил уверенность, что отечественные предприятия могут производить качественное и надежное оборудование.