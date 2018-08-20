YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова

Ханьжин рассказал Накануне.RU, что видео стало первой и единственной пародией на клип "Цвет настроения синий", которую заблокировали на видеохостинге по жалобе правообладателя. Создатели "ответа Киркорову" опротестовали это решение.

Напомним, пародию на песню "Цвет настроения синий" опубликовали в июле. Песня была записана на студии в Сургуте. Съемки клипа прошли в июне в Тюмени. Помимо тюменцев и югорчан в создании произведения участвовали также "неравнодушные ребята из Екатеринбурга". К моменту блокировки ролик собрал 127 тыс. просмотров. Ханьжин ранее рассказал Накануне.RU, что на создание клипа его вдохновило то, что "в своем клипе Киркоров языком подростка пропагандирует деградацию".