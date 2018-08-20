в этот день
20.08.18
11:17
В Екб.13:17
YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
Эксперты: Цены на еду будут расти быстрее инфляции
Главное
Мантуров объявил об отказе от вертолетоносцев

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 167

YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

пародия на клип Цвет настроения - синий (2018) | Фото: youtube.com

Клип "про НКВД и либералов", созданный при участии инициатора установки в Сургуте памятника Иосифу Сталину Дениса Ханьжина, заблокирован на YouTube, передает корреспондент Накануне.RU.

Ханьжин рассказал Накануне.RU, что видео стало первой и единственной пародией на клип "Цвет настроения синий", которую заблокировали на видеохостинге по жалобе правообладателя. Создатели "ответа Киркорову" опротестовали это решение.

Напомним, пародию на песню "Цвет настроения синий" опубликовали в июле. Песня была записана на студии в Сургуте. Съемки клипа прошли в июне в Тюмени. Помимо тюменцев и югорчан в создании произведения участвовали также "неравнодушные ребята из Екатеринбурга". К моменту блокировки ролик собрал 127 тыс. просмотров. Ханьжин ранее рассказал Накануне.RU, что на создание клипа его вдохновило то, что "в своем клипе Киркоров языком подростка пропагандирует деградацию".

Другие новости по темам: филипп киркоров, цвет настроения-красный, пародия, youtube, запрет, правообладатели
20.08.2018 08:43 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
10:43 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.07.2018 14:38 Мск
"Цвет настроения красный": сургутский создатель клипа про "НКВД и либералов" рассказал о появлении песни

Ранее 30.07.2018 14:11 Мск
"Цвет настроения - красный": активисты сняли пародию про "НКВД и либералов" на скандальный клип Киркорова








Добавить комментарий:

YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+