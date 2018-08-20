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Больше не оставят за бортом: Минтранс обяжет авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг
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аэропорт документы паспортный контроль проверка регистрация (2005) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

Большая часть людей узнают о таком явлении, как овербукинг, только когда сталкиваются с ним.

Это частая практика авиакомпаний — сверхбронирование, то есть билетов на самолет продается больше, чем есть посадочных мест на борту. В итоге кто-то не попадает на рейс. В России эта практика запрещена, однако перевозчики, боясь потерять прибыль, все равно так делают.

В российском Минтрансе встали на сторону обманутых пассажиров и решили ввести штрафы. По плану ведомства, эта сумма может составить 200-400 долларов (примерно 14-27 тысяч рублей) на международных рейсах и 8-20 тысяч рублей на внутренних. Кроме того, пассажиру должны будут немедленно вернуть деньги за билет или предоставить другое удобное время вылета.

Штрафы не помогают

Помимо компенсации, в Минтрансе также планируют обязать авиакомпании предоставлять и дополнительные бонусы, к примеру повышение класса обслуживания в самолете или оплату номера в гостинице. Эти меры хотят ввести до конца нынешнего года.

Отметим, авиакомпании и сейчас часто получают штрафы, когда, оставшись за бортом, недовольные пассажиры идут с жалобами в прокуратуру. Но на данный момент размер компенсации за несостоявшийся перелет перевозчики определяют сами. А бывает и так, что они могут вообще не заплатить.

В Европе овербукинг — привычное явление

При этом в европейских странах овербукинг не является нарушением закона, и для пассажиров это вполне привычное явление.

"Два года назад я была в командировке во Франции, выдалась пара свободных дней, и мы с коллегой решили слетать в Рим. Заказали билеты, но в аэропорту оказалось, что мест нет. Конечно, мы расстроились, однако представитель авиакомпании заверил нас, что мы сможем улететь следующим рейсом буквально через час, причем посадили нас в бизнес-класс. Поэтому по сути мы ничего не потеряли", — рассказала екатеринбурженка Екатерина Засорина.

На самом деле Екатерине и ее коллеге так повезло потому, что в Европе более развитая маршрутно-транспортная сеть. Рейсы в одно и то же место отправляются с большей частотой. Когда такое случается в России, пассажирам, оставшимся без места, приходится ждать следующий самолет по несколько часов, а иногда улететь удается только на следующий день.

Замена самолета, важный клиент и ненадежные пассажиры

По словам сотрудников авиакомпаний, использование сверхбронирования имеет несколько причин.

"Есть статистика, согласно которой определенный процент пассажиров не использует забронированный билет, причем многие отказываются в самый последний момент, и самолет может улететь полупустым, — рассказывает бортпроводница одной из авиакомпаний. — Бывает и так, что авиакомпании нужно посадить на рейс другого пассажира — какую-то важную персону или сотрудника этой компании. Правда, за три года работы я с такими случаями не сталкивалась, но знаю, что такое бывает".

Еще одна причина, по которой пассажир может остаться за бортом, — неисправность самолета. Воздушное судно, в котором была обнаружена поломка, заменяют на другое, в котором просто меньше мест.

Из-за крупных штрафов могут подорожать билеты

Мер, предложенных Минтрансом, по словам экспертов, вполне достаточно.

"Более крупные штрафы для авиакомпаний могут привести к тому, что билеты существенно подорожают", — считает экономист Сергей Топорков.

При этом от овербукинга перевозчики все равно вряд ли откажутся.

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20.08.2018 08:36 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:36 Екб

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Больше не оставят за бортом: Минтранс обяжет авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг
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