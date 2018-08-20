"Это огромная потеря для всех": Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Воловича

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам народного художника РФ, Почетного гражданина Свердловской области Виталия Воловича в связи с его кончиной. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Художник скончался сегодня утром, 20 августа, на 91-м году жизни.

"Это огромная потеря для всех, кто знал этого выдающегося человека, для нашего региона в целом, для всей отечественной культуры. Яркий, долгий, плодотворный путь Виталия Воловича не нуждается в представлении. Его рисунки и графические работы навсегда вошли в "золотой фонд" российского искусства, стали украшением и гордостью многих художественных галерей. Уникальное творческое наследие Виталия Михайловича было по достоинству оценено как взыскательными критиками, так и широкой публикой", - отметил глава региона.

Будучи в преклонном возрасте, Виталий Волович продолжал организовывать выставки, иллюстрировать книги, выступал инициатором многих знаковых культурных проектов. Так, в 2013 году при его содействии в Екатеринбурге был открыт музей Эрнста Неизвестного.

"Светлая и неугасимая память о Виталии Михайловиче Воловиче навсегда останется в наших сердцах", - добавил губернатор.