Моор увековечил вклад советских людей в освоение нефтяных месторождений тюменской "матрешки"

И.о. губернатора Тюменской области Александр Моор на открытии памятника "Молодым созидателям земли Тюменской" отметил "значимость удивительного поколения советских людей, комсомольцев, осваивавших месторождения Тюменской области, Югры и Ямала", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На церемонии открытия монумента, состоявшейся 18 августа в парке имени Семена Пацко, Моор отметил, что "современное поколение гордится и всегда будет помнить подвиг молодых покорителей и созидателей земли Тюменской, благодаря труду которых сегодня Ямал, Югра и Тюменская область – в числе регионов-лидеров страны ". Знаменательность этого события в год столетия комсомола подчеркивает значимость удивительного поколения советских людей, комсомольцев, которые осваивали Тюменскую землю, сказал губернатор. Он напомнил, что именно советские первопроходцы прокладывали дороги, строили города, обустраивали месторождения, создавали топливно-энергетический комплекс, о котором заговорил весь мир.

Спикер регионального парламента Сергей Корепанов полагает, что этот памятник – дань тем, кто участвовал в развитии Сибири и созидал на Тюменской земле: наиболее яркие страницы в историю страны вписали именно комсомольцы и молодежь, участвовавшие в формировании нефтегазового комплекса, строя города, газопроводы, нефтепроводы, развивая нашу инфраструктуру.

Представитель штаба международного оргкомитета "Комсомолу – 100" Абдурахман Халил оглы Везиров рассказал, что такого монументального, красивого, знаменательного и четко показывающего роль комсомола и молодежи памятника в стране нет. И.о. главы администрации Тюмени Руслан Кухарук в своем поздравлении отметил, что в памятнике объединились традиции, преемственность и современность.

Монумент "Молодым созидателям земли Тюменской" представляет собой устремленную ввысь стелу, на которой установлена рельефная карта Тюменской области с основными объектами строительства и освоения Западносибирского нефтегазового комплекса. Перед стелой разместилась скульптурная группа. На обратной стороне размещены памятные доски с перечнем всех всесоюзных и областных ударных комсомольских строек Тюменской области. Устремленность стелы символизирует душевный порыв молодых созидателей и достигнутый ими результат в освоении Западной Сибири.

Участниками открытия стали ветераны, представители студенческих отрядов, общественности, власти и горожане. После торжественной церемонии тюменцы возложили цветы к монументу.