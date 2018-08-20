На Южном Урале осудили двух мошенниц, лишивших женщину материнского капитала

В Коркино осудили двух мошенниц, которые лишили женщину средств материнского капитала.

Судом установлено, что в 2017 году жительница города, являвшаяся владельцем государственного сертификата на материнский капитал, решив приобрести жилье, через объявление в интернете обратилась к двум женщинам с просьбой предоставить займ под маткапитал, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленницы согласились сопровождать сделку по купле-продаже квартиры, после чего обманули женщину и похитили 356 тыс. 600 рублей.

Одна из злоумышленниц ранее уже дважды была судима за аналогичные преступления. Ей суд назначил 7 лет и 4 месяца в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Второй мошеннице дали 2,5 года условно.