В "Ростехе" назвали сроки испытаний модернизированного "Панциря"

В "Ростехе" рассчитывают завершить приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, до конца 2018 года планируются испытания новой ракеты для "Панциря". Ее характеристики он раскрывать стал, но отметил, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам.

ЗРПК "Панцирь-С1" находится на вооружении с 2012 года. Он защищает военные и гражданские объекты от воздушных угроз, наземного и надводного нападения. В Сочи данный комплекс использовался на Олимпийских играх.

В июне сообщалось, что ЗРК С-400 "Триумф" и "Панцирь" на учениях в Крыму отразили удар условного противника с моря.