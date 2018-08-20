В Челябинской области МУП обязали выплатить 39 млн рублей ущерба за загрязнение реки Юрюзань

МУП "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей" Трехгорного суд обязал выплатить 39,4 млн рублей ущерба, причиненного реке Юрюзань.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора, в октябре-ноябре 2015 года региональным управлением была проведена плановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что МУП осуществляло сброс в реку Юрюзань загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением установленных концентраций.

В результате реке был причинен ущерб в размере 39,4 млн рублей. Арбитражный суд Челябинской области обязал МУП возместить ущерб.