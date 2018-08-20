Китай опроверг своё участие в операции в Сирии

Китай готов участвовать в послевоенном восстановлении Сирии, однако отрицает присутствие своих вооружённых сил в этой стране.

Как передаёт ТАСС, спецпредставитель КНР по Сирии Се Сяоянь сообщил, что борьба с терроризмом должна быть доведена до конца, а для налаживание мирной жизни в первую очередь нужно обеспечить мир и безопасность.

Кроме того Се Сяоянь подчеркнул, что будущее страны должен определять сам сирийский народ.

Напомним, должность спецпредставителя по Сирии была учреждена в КНР ещё весной 2016 г., примерно в то же время стали появляться предположения о том, что Народно-Освободительная армия Китая может подключиться к борьбе с экстремистами на Ближнем Востоке.