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17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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Новости
20.08.2018 08:09 Мск (10:09 Екб)
экономика | В России
На развитие российской магистральной инфраструктуры планируют потратить 7 трлн рублей
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Министр экономического развития Максим Орешкин направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Первая версия плана предусматривает масштабное финансирование инфраструктурных проектов - они обойдутся почти в 7 трлн руб. в течение шести лет.

В Министерстве экономического развития РБК подтвердили подготовку этого документа. В текущую версию документа внесено 690 объектов - свои заявки предлагали как федеральные ведомства (Минэнерго, Минвостокразвития, Росавиация), так и власти 31 российского региона. При формировании плана Минэкономразвития "исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов": для этого будут анализироваться социально-экономические (в частности, бюджетные) эффекты от выполнения проектов, степень их проработки, а также возможность осуществить их в формате государственно-частного партнерства. Кроме того, проект будет соотноситься с целями, задачами и приоритетами, которые зафиксированы в Стратегии пространственного развития. Стратегия должна быть готова к концу этого года.

На строительство объектов, согласно плану, предварительно планируется потратить 6,8 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Федеральный бюджет профинансирует эти планы лишь частично - на 3,1 трлн руб. Из этой суммы уже сейчас в бюджет заложены траты на 1,2 трлн руб. (в 2019-2021 годах). "Дополнительная потребность" в средствах на выполнение плана составит 1,8 трлн руб., в частности около 500 млрд руб. из них найдут путем перераспределения расходов. Что касается внебюджетных источников, то финансирование частично обеспечит долгосрочная программа РЖД до 2025 года (хотя пока она официально не внесена на межведомственное согласование). Основной статьей расходов станет транспортная инфраструктура: на нее в рамках плана планируется потратить 6,5 трлн руб. (из них 3 трлн руб. из бюджета). Еще 300 млрд руб. (из них бюджетных - порядка 40 млрд руб.) пойдут на инфраструктуру в энергетику. Источниками финансирования плана помимо федерального бюджета и инвестпрограмм госкомпаний станут частные средства, привлеченные с помощью механизма государственно-частного партнерства. Возможно и участие региональных бюджетов.

В состав плана, который подготовило Минэкономразвития, включены 14 федеральных проектов, говорится в письме Орешкина: девять по транспорту и пять по энергетике. Они, так или иначе, раскрывают содержание целей майского указа Владимира Путина. Перед отбором проектов их предварительно ранжировал Аналитический центр при правительстве. "Целью ранжирования объектов транспортной инфраструктуры является формирование оптимального "портфеля" проектов комплексного плана с учетом вклада мероприятий и объектов в достижение целей, определенных указом [Путина]", - говорится в письме Орешкина. Минэкономразвития "с целью максимизации социально-экономических эффектов" от инфраструктурного плана считает нужным рассмотреть все объекты, которые предлагают внести в документ регионы. При подготовке окончательного плана МЭР также учтет прогноз по объему грузовых и пассажирских перевозок на тех или иных территориях, говорится в документе. После анализа этих данных некоторые проекты потребуют "очень четкого уточнения", указывает источник в Минэкономразвития.

Всего в проект плана Минэкономразвития включены 690 объектов по транспортной инфраструктуре, но министерство не указывает, какие именно суммы предлагается выделить на каждый из них. 155 проектов затрагивают авиационный транспорт. В основном это реконструкция и строительство небольших региональных аэропортов по всей стране - в Челябинске, Ставрополе, Воронеже, Оренбурге, Чите, Якутии, на Чукотке и т.д. В разделе "Автомобильная инфраструктура" - 296 проектов, включая строительство дорог и мостов. Большая часть проектов - это реконструкция и строительство существующих федеральных трасс. В их числе есть и проект строительства и реконструкции участков автомобильной дороги А-147 Джугба - Сочи и далее до границы с республикой Абхазия. Ранее Минтранс оценивал этот проект в 1,6 трлн руб.

Вновь появились шансы у моста через Лену в районе города Якутска. Его строительство отложили в 2014 году из-за того, что средства были направлены на строительство Крымского моста. Эксперты оценивают стоимость этого моста в 70-80 млрд руб. Мост через Лену позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны соединиться три федеральных маршрута - железная дорога, речной и авиационный транспорт. Представлены проекты строительства и других мостов: через Волгу (в Нижнем Новгороде), через Обь (в Новосибирске), через Сок (Самарская область), через Зею (в Благовещенске), через Томь (в Томске) и т.д. Есть в списке и обходы крупных городов, например Уфы, Новосибирска, Калуги, Читы, Орла, Пензы, Ижевска и т.д. В разделе по внутреннему водному транспорту всего 38 проектов, в основном они касаются развития гидротехнических сооружений в речных бассейнах - Волжском, Азово-Донском, Ленском, Обском, Камском и т.д.

Железнодорожные проекты (всего 104) в основном включают строительство скоростных и высокоскоростных магистралей, а также модернизацию действующих путей. В частности, в списке есть проект ВСМ Москва - Казань и ВСМ Екатеринбург - Челябинск, а также скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы. В июне текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров написал письмо Путину с просьбой поддержать строительство такой магистрали. Стоимость проекта может составлять 1,2 трлн руб. В списке также есть проекты по развитию БАМ и Транссиба, строительству Мурманского транспортного узла, транспортных коридоров в Приморье и т.д.

В разделе "Развитие морской инфраструктуры" 98 проектов, в основном это проекты строительства портовой инфраструктуры. В частности, в списке есть создание сухогрузного района в порту Тамань, который, как и мост через Лену, был отложен из-за финансирования крымских строек. В списке министерства также есть проекты строительства ледоколов для работ в Северо-Западном и Дальневосточном морских бассейнах. Однако в плане МЭР нет возведения моста через Сахалин, изучить вопрос о строительстве которого ранее поручил Путин (проект оценивается в 540 млрд руб., из которых бюджетных - 250 млрд руб.).

В пресс-службе Минфина сообщили, что проект магистрального плана на рассмотрение в министерство пока не поступал. В Минтрансе отказались от комментариев.

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20.08.2018 08:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:09 Екб

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На развитие российской магистральной инфраструктуры планируют потратить 7 трлн рублей
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