В Екатеринбурге из горящего девятиэтажного дома эвакуировали 50 человек

В Екатеринбурге из горящего дома на проспекте Космонавтов эвакуировали 50 человек. Сигнал о пожаре поступил сегодня, в 06.36 по местному времени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на втором этаже девятиэтажного дома загорелось домашнее имущество в квартире.

"Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 50 человек, из них 20 детей. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава. Пожар потушен в течение пяти минут", - добавили в ведомстве.