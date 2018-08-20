Грибники обнаружили в Тюменской области алтарь из костей

Тюменские грибники в лесу между Боровским и Винзилями обнаружили алтарь, выложенный из костей. Видеозапись с жуткой находкой тюменцы опубликовали в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU. На видео виден большой круг, заполненный костями. Кому принадлежат останки - точно неизвестно. "Пришли за грибами, а здесь такое увидели. Жесть. Даже страшно. В середину главное не вступать, вдруг какой-нибудь заговор", - комментирует голос за кадром.



В комментариях под видеозаписью большинство подписчиков группы "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте" предположили, что кости в форме алтаря сложили местные сатанисты. Некоторые интернет-пользователи предположили, что алтарь из костей - это капище для языческих богов. Не обошлось и без шуток: "скелет колобка", "алтарь Белых ходоков из "Игры Престолов", "обряд, чтобы грибов побольше найти", - предположили подписчики.