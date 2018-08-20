Жительнице Магнитогорска грозит штраф за селфи в клумбе

В Магнитогорске ищут местную жительницу, устроившую фотосессию в цветочной клумбе. Женщину хотят привлечь к административной ответственности, а также заставить возместить причиненный ущерб – на клумбе пострадало 225 цветов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Инцидент произошел в городском сквере имени П.И. Чайковского. Жительница Магнитогорска решила устроить фотосессию на фоне распустившихся бутонов.

В настоящий момент устанавливается личность женщины.

"На клумбе пострадало 225 цветов. Всего по городу в этом сезоне вандалами было уничтожено более восьми тысяч корней", - рассказал начальник управления по содержанию объектов внешнего благоустройства МБУ "ДСУ города Магнитогорска" Роман Косян.