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экономика  |  комментариев: 5
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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Осужденный по делу о референдуме "За ответственную власть" вышел на свободу
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Валерий Парфенов (2018) | Фото:pdsnpsr.ru

Один из фигурантов дела об организации запрещенной на территории РФ организации "Армии воли народа" Валерий Парфенов освобожден из колонии Перми.
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По словам адвоката Николая Курьяновича, Парфенова освободили в пятницу, 17 августа. 19 августа родные, друзья и соратники встретили его на Ярославском вокзале.

"Армия воли народа" была запрещена в России в 2010 году за призывы к насильственному свержению власти. Как полагает следствие, фигуранты дела создали инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть" как прикрытие.

На скамье подсудимых находились журналист РБК Александр Соколов, бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

Юрий Мухин, Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов, Александр Соколов, ИГПР "ЗОВ"(2017)|Фото: vk.com

Адвокат пояснил ТАСС, что ранее Парфенова приговорили к четырем годам лишения свободы, но на этот приговор была подана апелляция, и суд сократил срок до трех лет и 10 месяцев. Парфенов провел в СИЗО три года. Однако его освободили, пересчитав срок по новому закону, который приравнивает один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии.

Валерий Парфенов(2018)|Фото:pdsnpsr.ru

Напомним, Парфенов был среди 16 имен списка политических заключенных, который составила Ксения Собчак, и передала президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В апреле Дмитрий Песков сообщал, что список находится в работе в соответствующих подразделениях администрации президента и министерствах.

Пресс-секретарь президента при этом отметил, что "не согласен с формулировкой "политзаключенные".

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20.08.2018 07:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:50 Екб

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Осужденный по делу о референдуме "За ответственную власть" вышел на свободу
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