Осужденный по делу о референдуме "За ответственную власть" вышел на свободу

Один из фигурантов дела об организации запрещенной на территории РФ организации "Армии воли народа" Валерий Парфенов освобожден из колонии Перми.

По словам адвоката Николая Курьяновича, Парфенова освободили в пятницу, 17 августа. 19 августа родные, друзья и соратники встретили его на Ярославском вокзале.

"Армия воли народа" была запрещена в России в 2010 году за призывы к насильственному свержению власти. Как полагает следствие, фигуранты дела создали инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть" как прикрытие.

На скамье подсудимых находились журналист РБК Александр Соколов, бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

Адвокат пояснил ТАСС, что ранее Парфенова приговорили к четырем годам лишения свободы, но на этот приговор была подана апелляция, и суд сократил срок до трех лет и 10 месяцев. Парфенов провел в СИЗО три года. Однако его освободили, пересчитав срок по новому закону, который приравнивает один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии.

Напомним, Парфенов был среди 16 имен списка политических заключенных, который составила Ксения Собчак, и передала президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В апреле Дмитрий Песков сообщал, что список находится в работе в соответствующих подразделениях администрации президента и министерствах.

Пресс-секретарь президента при этом отметил, что "не согласен с формулировкой "политзаключенные".