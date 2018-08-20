В Екатеринбурге на 91-м году жизни скончался всемирно известный художник Виталий Волович

В Екатеринбурге скончался художник с мировым именем, Почетный гражданин города, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.

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Художник скончался сегодня утром, 20 августа, на 91-м году жизни. Виталий Волович является Почетным гражданином Екатеринбурга с 2007 года. Член Союза художников СССР (1956), заслуженный художник РСФСР (1973), народный художник России (2016), лауреат премии имени Г.С. Мосина (1995), лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства (1999). Награжден Золотой медалью Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" (2005), член-корреспондент Российской академии художеств (2007), Академик Российской академии художеств (2012). Известность Воловичу принесли иллюстрации к средневековой литературе.

Работы Виталия Воловича находятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в Брно, музее современного искусства в Кельне, музее И.В. Гете в Веймаре, галереях Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска, Перми и многих других отечественных и зарубежных государственных и частных собраниях.