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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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В Екатеринбурге на 91-м году жизни скончался всемирно известный художник Виталий Волович
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(2004) |

В Екатеринбурге скончался художник с мировым именем, Почетный гражданин города, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.
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Художник скончался сегодня утром, 20 августа, на 91-м году жизни. Виталий Волович является Почетным гражданином Екатеринбурга с 2007 года. Член Союза художников СССР (1956), заслуженный художник РСФСР (1973), народный художник России (2016), лауреат премии имени Г.С. Мосина (1995), лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства (1999). Награжден Золотой медалью Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" (2005), член-корреспондент Российской академии художеств (2007), Академик Российской академии художеств (2012). Известность Воловичу принесли иллюстрации к средневековой литературе.

Работы Виталия Воловича находятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в Брно, музее современного искусства в Кельне, музее И.В. Гете в Веймаре, галереях Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска, Перми и многих других отечественных и зарубежных государственных и частных собраниях.



Развитие сюжета: Ранее 20.08.2018 08:39 Мск
"Это огромная потеря для всех": Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Воловича

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09:37 Екб

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В Екатеринбурге на 91-м году жизни скончался всемирно известный художник Виталий Волович
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