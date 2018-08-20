Жириновский предложил сделать платным изучение английского в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал сделать изучение иностранных языков — в частности, английского — в школах платным.

По его мнению, проблема состоит в том, что владеющие английским языком, то есть большинство образованных россиян, "полностью готовы к эмиграции на Запад", из-за чего происходит "утечка умов".

"Гениальные учёные, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу. Таким образом Запад не только укрепляет экономику, но и обескровливает конкурентов", — написал Жириновский на своей странице в Facebook.

Мера борьбы с этой системой, предложенная лидером ЛДПР, касается также языков национальных республик Российской Федерации.

"А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского, — подчеркнул политик. — Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале месяца президент РФ Владимир Путин подписал закон о добровольном изучении национальных языков.