Трамп назвал охотой на ведьм "российское расследование"

Президент США Дональд Трамп назвал охотой на ведьм расследование по предполагаемому российскому вмешательству в американские выборы.

Он напомнил, "как много жизней было загублено на пустом месте" в эпоху маккартизма, отметив, что покойный сенатор Джозеф Маккарти выглядит, "как ребёнок", на фоне происходящего сейчас.

"[Роберт] Мюллер (спецпрокурор по "российскому делу", — прим.) и его шайка демократов отказываются видеть реальные преступления с другой стороны — СМИ ещё хуже!", — написал американский лидер в Twitter.

....and have demanded transparency so that this Rigged and Disgusting Witch Hunt can come to a close. So many lives have been ruined over nothing - McCarthyism at its WORST! Yet Mueller & his gang of Dems refuse to look at the real crimes on the other side - Media is even worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 августа 2018 г.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, советник Трампа Джон Болтон призвал к ответным кибератакам против Москвы в случае вмешательства в американские выборы.