Советник Трампа выступил за кибератаки против России

Советник президента США Джон Болтон призвал к ответным кибератакам против Москвы в случае вмешательства в американские выборы.

"Если ты всегда находишься в защите, то ты не сможешь создавать структуры сдерживающих факторов, это то, что мы делаем", — передаёт РБК его слова, сказанные в интервью телеканалу ABC.

В ответ на вопрос, что именно он будет делать, Болтон ответил, что это секретная информация. При этом он подчеркнул что в его задачи входит удостовериться, что Вашингтон использует "все ресурсы" для защиты не только выборного процесса, но и устранения всех других системных "уязвимостей".

"И чтобы сделать это, необходимо создать структуры сдерживания, чтобы наши противники, которые проводят против нас кибероперации или кто планирует их совершить, понимали, что они заплатят высокую цену", — заключил советник президента США.