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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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Новости
20.08.2018 05:54 Мск (07:54 Екб)
общество | В России
В России насчитывается около 40 процентов работающих пенсионеров
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пенсионер, интернет (2015) | Фото: vestinn.ru

Российские пенсионеры, сменившие работу после выхода на пенсию, чаще всего трудятся сторожами, контролерами и продавцами.
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Об этом сообщают эксперты Высшей школы экономики. Основой для исследования стала информация из Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения. Сейчас в стране насчитывается более 37 млн человек старше трудоспособного возраста (мужчин — 10,7 млн, женщин — 25,9 млн). Уровень занятости среди них составляет 28,8%, уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) — 3,3%.

По оценкам ВШЭ, за последние десять лет удельный вес занятых среди пенсионеров по старости увеличился примерно в 1,5 раза, достигнув 40%. В ближайшие годы эта тенденция может сохраниться — так, согласно опросу Superjob, более половины населения предпенсионного возраста собираются продолжить работу после выхода на пенсию. Важный мотив для этого — экономический. Несмотря на то, что за последние 15 лет средний размер пенсии вырос в три раза, она составляет только 31% от зарплаты — для сравнения, в позднесоветский период значение этого показателя было 45,6%.

Социальные мотивы, впрочем, также могут играть существенную роль, так как работа помогает только вступившим в пенсионный возраст адаптироваться к своему новому положению. Сейчас средняя продолжительность работы после назначения пенсии по старости составляет 6,4 года. В течение первых пяти пенсионных лет сохраняют занятость 52% женщин и 38% мужчин, однако в следующее пятилетие этот показатель сокращается сразу вдвое, пишет газета "Коммерсант".

Другие новости по темам: пенсионеры, пенсионная реформа, работа
20.08.2018 05:54 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:54 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.08.2018 14:00 Мск
СМИ: Идет обсуждение о сохранении льгот в прежних границах пенсионного возраста

Ранее 15.08.2018 10:07 Мск
Эксперт: Референдум о пенсионной "реформе" не дадут провести под флагом одной партии








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В России насчитывается около 40 процентов работающих пенсионеров
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