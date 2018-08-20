В России насчитывается около 40 процентов работающих пенсионеров

Российские пенсионеры, сменившие работу после выхода на пенсию, чаще всего трудятся сторожами, контролерами и продавцами.

Об этом сообщают эксперты Высшей школы экономики. Основой для исследования стала информация из Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения. Сейчас в стране насчитывается более 37 млн человек старше трудоспособного возраста (мужчин — 10,7 млн, женщин — 25,9 млн). Уровень занятости среди них составляет 28,8%, уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) — 3,3%.

По оценкам ВШЭ, за последние десять лет удельный вес занятых среди пенсионеров по старости увеличился примерно в 1,5 раза, достигнув 40%. В ближайшие годы эта тенденция может сохраниться — так, согласно опросу Superjob, более половины населения предпенсионного возраста собираются продолжить работу после выхода на пенсию. Важный мотив для этого — экономический. Несмотря на то, что за последние 15 лет средний размер пенсии вырос в три раза, она составляет только 31% от зарплаты — для сравнения, в позднесоветский период значение этого показателя было 45,6%.

Социальные мотивы, впрочем, также могут играть существенную роль, так как работа помогает только вступившим в пенсионный возраст адаптироваться к своему новому положению. Сейчас средняя продолжительность работы после назначения пенсии по старости составляет 6,4 года. В течение первых пяти пенсионных лет сохраняют занятость 52% женщин и 38% мужчин, однако в следующее пятилетие этот показатель сокращается сразу вдвое, пишет газета "Коммерсант".