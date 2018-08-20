На Сахалине возбуждено дело после обрушения стены бывшего завода

Следствием Сахалина по факту обрушения стен на бывшем бумажном заводе в Поронайске возбуждено уголовное дело. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Напомним, инцидент произошёл вчера. Один человек погиб ещё пять получили травмы.

По данным СК, здание находилось в оперативном управлении одного из местных индивидуальных предпринимателей, заключившего договор с другим ИП — собственником вышеуказанного здания, на его демонтаж. Для выполнения работ по сносу в Поронайкс были направлены 10 граждан Киргизии.

Отметим, судьба двоих рабочих по-прежнему остаётся неизвестной.

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.