День города в Екатеринбурге: после празднования вывезли 400 кубометров мусора

После празднования Дня города, в Екатеринбурге за ночь вывезли более 400 кубометров мусора, который жители и гости города оставили на улицах уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, для уборки задействовали 45 единиц техники и более 150 рабочих. В течение дня в дежурных бригадах работали свыше 100 человек, которые собирали мусор и очищали наполненные урны.

В городе было выставлено 145 контейнеров и 150 туалетов, однако горожане выбрасывали мусор прямо на улицы. В Академическом еще долго придется восстанавливать испорченные газоны, на которых был припаркован транспорт желающих посетить концерт, — отметили в комитете благоустройства мэрии.