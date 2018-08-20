Эксперты сообщили, что будет с рублем

Дальнейшего падения рубля ждать не стоит, так как риски уже заложены в цене.

Об этом сообщает журнал "Эксперт", который опросил высококвалифицированных аналитиков. По их словам, оценивая будущие антироссийские санкции, национальная валюта будет оставаться в коридоре 60-65 руб. за доллар, в отдельных случаях - до 68 руб. Однако эксперты не исключают, что может произойти скачек выше 70 руб. за доллар, если будут введены ограничительные меры на госдолг России. Лишь один прогноз называет уровень до 75 руб.

Тем временем, пакет санкций, фигурирующий в статусе законопроекта в американском парламенте, уже привел к росту доходности российских гособлигаций до 8,5%. Однако самый жесткий вариант все же маловероятен, а если он и реализуется, то и в этом случае уже сейчас понятны компенсирующие его действие меры.

Напомним, ранее стала известна неофициальная версия законопроекта, большая часть которого касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. От американского лидера требовалось свести в единую систему все уже введённые ранее санкции против Москвы — от CAATSA до "акта Магнитского", создать в правительстве страны "санкционный координационный офис" для договорённостей с Евросоюзом о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы президента России Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством — спонсором терроризма".