Эксперты сообщили, что будет с рублем

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Эксперты: Цены на еду будут расти быстрее инфляции
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Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


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Новости
20.08.2018 03:50 Мск (05:50 Екб)
экономика | В России
Эксперты сообщили, что будет с рублем
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коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Дальнейшего падения рубля ждать не стоит, так как риски уже заложены в цене.
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Об этом сообщает журнал "Эксперт", который опросил высококвалифицированных аналитиков. По их словам, оценивая будущие антироссийские санкции, национальная валюта будет оставаться в коридоре 60-65 руб. за доллар, в отдельных случаях - до 68 руб. Однако эксперты не исключают, что может произойти скачек выше 70 руб. за доллар, если будут введены ограничительные меры на госдолг России. Лишь один прогноз называет уровень до 75 руб.

Тем временем, пакет санкций, фигурирующий в статусе законопроекта в американском парламенте, уже привел к росту доходности российских гособлигаций до 8,5%. Однако самый жесткий вариант все же маловероятен, а если он и реализуется, то и в этом случае уже сейчас понятны компенсирующие его действие меры.

Напомним, ранее стала известна неофициальная версия законопроекта, большая часть которого касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. От американского лидера требовалось свести в единую систему все уже введённые ранее санкции против Москвы — от CAATSA до "акта Магнитского", создать в правительстве страны "санкционный координационный офис" для договорённостей с Евросоюзом о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы президента России Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством — спонсором терроризма".

Другие новости по темам: рубль, доллар, санкции
20.08.2018 03:50 Мск | Денис Линов
05:50 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.08.2018 06:27 Мск
Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях








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Эксперты сообщили, что будет с рублем
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