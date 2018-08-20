СМИ: Роуминг в России будет отменен в ближайшие дни

Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 — отменит внутрисетевой роуминг в ближайшие дни.

Первым будет "Вымпелком" - нововведения запланированы на 20 августа. С 30 августа отмену роуминга начнет МТС, а с 1 сентября — "Мегафон". В Tele2 пообещали завершить процедуру до 31 августа, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.