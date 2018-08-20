Трамп отказался от финансовой помощи Сирии

Американский президент Дональд Трамп назвал нелепой финансовую помощь Сирии, которую оказывал ранее Вашингтон.

По словам главы Белого дома, выделять средства на восстановление САР должны "другие богатые страны". Таким образом, по словам Трампа, США прекращают ежегодные платежи в размере $230 млн на развитие Сирии. "Саудовская Аравия и другие богатые страны на Ближнем Востоке начнут делать платежи вместо США. Я хочу развивать США, наши войска и страны, которые помогают нам", — написал президент США на своей странице в Twitter.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт сообщила, что решение не повлияет на предоставление гуманитарной помощи САР, на которую американские власти выделили с начала конфликта более $8 млрд, сообщает РИА "Новости".