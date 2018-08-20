Россияне задолжали банкам более 2 трлн рублей

Долги россиян перед банками, переданные приставам, в текущем году достигли 2 трлн руб.

Речь идет о 5,6 млн исполнительных производств по взысканию задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций. Данная цифра почти на 1 млн производств больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Таким образом, долги россиян перед банками составляют уже четверть от всей суммы долгов, взыскиваемых приставами со всех физических и юридических лиц, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рефинансирование становится все более востребованным заемщиками микрофинансовых организаций. Обычно к этой услуге прибегают граждане, которые уже не могут обслуживать накопившиеся долги. При этом более трети заемщиков, снизив свою кредитную нагрузку, тут же набирают новые займы, несмотря на запрет рефинансирующей организации, что нередко заканчивается дефолтом. Эксперты считают, что решить эту проблему возможно только путем введения серьезной ответственности кредиторов за выдачу займов при превышении определенного уровня долговой нагрузки.