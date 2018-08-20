Руцкой рассказал о трехдневном запое Ельцина во время августовского путча

Генерал-майор авиации в отставке и бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал о событиях августа 1991 года, в том числе и о поведении первого президента РФ Бориса Ельцина.

По словам Руцкого, во время августовского путча Ельцин "ушел в трехсуточный запой" и неоднократно пытался сбежать в американское посольство, а после победы над ГКЧП !с командой, которая с ним скрывалась в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, и демприспешниками уехал пировать победу! Однако самого Руцкого там не было, так как Ельцин "забыл, кто не давал ему опозориться и сбежать в американское посольство", сообщает Lenta.ru.

ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у Дома Советов в настоящее время, здание правительства Российской Федерации) собрались тысячи людей.